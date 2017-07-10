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Хорватский форвард Киш прибыл на просмотр в «Шахтер»

11.07.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хорватский форвард Томислав Киш из бельгийского «Кортрейка» (Д2) прибыл на просмотр в солигорский «Шахтер».

В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал во втором дивизионе чемпионата Бельгии за «Серкль Брюгге» и отметился семью точными ударами.

Подробная статистика нападающего здесь.

 
 
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Хорватский форвард Томислав Киш из бельгийского «Кортрейка» (Д2) прибыл на просмотр в солигорский «Шахтер».

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