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Хорватский форвард Киш прибыл на просмотр в «Шахтер»
11.07.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хорватский форвард Томислав Киш из бельгийского «Кортрейка» (Д2) прибыл на просмотр в солигорский «Шахтер».
В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал во втором дивизионе чемпионата Бельгии за «Серкль Брюгге» и отметился семью точными ударами.
Подробная статистика нападающего
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Хорватский форвард Томислав Киш из бельгийского «Кортрейка» (Д2) прибыл на просмотр в солигорский «Шахтер».
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