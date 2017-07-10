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Главный тренер «Альтаха»: «Постараемся создать хороший задел перед ответным матчем в Бресте»
11.07.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт поделился ожиданиями от противостояния с брестским «Динамо» в квалификации Лиги Европы.
«Брестское «Динамо» хорошо действует на контратаках. Мы проанализировали игру команды на видео, постараемся не оставлять свободных зон, которыми могут воспользоваться брестчане. Мы постараемся много владеть мячом и воспользоваться своими моментами.
Каждый матч квалификации Лиги Европы – это непростое противостояние. Кроме того, у нас в разгаре подготовка к новому сезону, а у соперника сезон в разгаре, что является несомненным преимуществом.
Постараемся создать хороший задел перед ответным матчем», – сказал Шмидт.
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Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт поделился ожиданиями от противостояния с брестским «Динамо» в квалификации Лиги Европы.
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