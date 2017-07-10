Горди Дуайер: «Моя команда должна играть быстро. Хочу, чтобы игроки также демонстрировали силовой хоккей, который будет нравиться болельщикам»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением по итогам первой ледовой тренировки с командой.

«Я очень рад быть здесь, в Минске. Тут потрясающее хоккейное сообщество и прекрасный город. Я всегда считал, что это отличное место для работы, и я очень счастлив здесь оказаться.

Что сказать о первой тренировке? Сегодня мы сделали акцент на скорости. Моя команда, в первую очередь, должна играть быстро. Я хочу, чтобы игроки также демонстрировали силовой хоккей, который будет нравиться болельщикам.

Мне очень нравится, что команда настроена серьезно, темп занятия сегодня был превосходный. Ребята отлично поработали и с нетерпением ждут начала нового сезона», – сказал Дуайер.

«Будем играть жестко и быстро. Думаю, болельщикам понравится». Дуайер гоняет белорусов по «Минск-Арене»