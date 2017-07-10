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Горди Дуайер: «Моя команда должна играть быстро. Хочу, чтобы игроки также демонстрировали силовой хоккей, который будет нравиться болельщикам»

11.07.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением по итогам первой ледовой тренировки с командой.

«Я очень рад быть здесь, в Минске. Тут потрясающее хоккейное сообщество и прекрасный город. Я всегда считал, что это отличное место для работы, и я очень счастлив здесь оказаться.

Что сказать о первой тренировке? Сегодня мы сделали акцент на скорости. Моя команда, в первую очередь, должна играть быстро. Я хочу, чтобы игроки также демонстрировали силовой хоккей, который будет нравиться болельщикам.

Мне очень нравится, что команда настроена серьезно, темп занятия сегодня был превосходный. Ребята отлично поработали и с нетерпением ждут начала нового сезона», – сказал Дуайер.

«Будем играть жестко и быстро. Думаю, болельщикам понравится». Дуайер гоняет белорусов по «Минск-Арене»

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением по итогам первой ледовой тренировки с командой.

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