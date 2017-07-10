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Горди Дуайер: «Моя команда должна играть быстро. Хочу, чтобы игроки также демонстрировали силовой хоккей, который будет нравиться болельщикам»
11.07.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением по итогам первой ледовой тренировки с командой.
«Я очень рад быть здесь, в Минске. Тут потрясающее хоккейное сообщество и прекрасный город. Я всегда считал, что это отличное место для работы, и я очень счастлив здесь оказаться.
Что сказать о первой тренировке? Сегодня мы сделали акцент на скорости. Моя команда, в первую очередь, должна играть быстро. Я хочу, чтобы игроки также демонстрировали силовой хоккей, который будет нравиться болельщикам.
Мне очень нравится, что команда настроена серьезно, темп занятия сегодня был превосходный. Ребята отлично поработали и с нетерпением ждут начала нового сезона», – сказал Дуайер.
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Горди Дуайер: «Моя команда должна играть быстро. Хочу, чтобы игроки также демонстрировали силовой хоккей, который будет нравиться болельщикам»
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением по итогам первой ледовой тренировки с командой.
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