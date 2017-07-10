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Брестское «Динамо» расстанется с Букаткиным
11.07.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» расстанется с полузащитником Никитой Букаткиным.
29-летний полузащитник не попал в выездной состав команды на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха».
В нынешнем сезоне Букаткин провел 13 матчей в высшей лиге, забил 1 мяч. Подробная статистика
«Альтах» – «Динамо» Брест. 27 игроков брестчан отправились в Австрию
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Брестское «Динамо» расстанется с полузащитником Никитой Букаткиным.
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