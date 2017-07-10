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Главный тренер «Алашкерта»: «Мы знаем, что уровень белорусского клубного футбола повыше армянского»

11.07.2017 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Алашкерта» Абраам Хашманян поделился ожиданиями от противостояния с БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов.

- Когда вам в жеребьевке выпал БАТЭ, как отнеслись к этому сопернику?

– Мы знали, что если пройдем андоррскую команду, то встретимся с БАТЭ. Мы отлично знакомы с вашим клубом, знаем, что это флагман белорусского футбола в последние годы, поэтому не было никаких секретов.

- Ваш настрой перед игрой и чего ожидаете от соперника?

– Настрой всегда должен быть боевым, во всех матчах. Если настрой какой-то другой, то не имеет смысла вообще выходить на поле. Оптимально всегда ожидать хорошей игры и хорошего результата.

- Немногочисленность ваших болельщиков как-то повлияет?

– Мы привыкли к этому в выездных матчах. У нас в делегации сейчас человек 50-60 будет. В Ереване на трибунах будет много народа. А у гостевой команды всегда меньше болельщиков.

- Как вы оцениваете уровень чемпионата Армении в сравнении с чемпионатом Беларуси?

– Мы знаем, что уровень белорусского клубного футбола повыше. Почему клубного? Потому что сборная – это совсем другой уровень и мы знаем, что в сборной выступают в основном легионеры. Сейчас делается все возможное, чтобы армянский футбол был на лучшем уровне, но вы знаете, что у нас шесть клубов играет в высшей лиге, это очень мало. И поэтому белорусский футбол сейчас находится в более хорошем состоянии.

- Каково состояние Григоряна?

– Григорян в матче с андоррцами получил тяжелую травму, были подозрения на перелом носа. Но сейчас он уже начал тренироваться с командой. Я не скажу, что его состояние хорошее, но думаю, что завтра он на поле появится. Не могу сказать, на сколько, но, думаю, появится, – сказал Хашманян.

 
 
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Главный тренер «Алашкерта» Абраам Хашманян поделился ожиданиями от противостояния с БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов.

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