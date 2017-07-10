Валерий Исаев: «Мне кажется, даже в БАТЭ Шкурин не потерялся бы»

Белорусский агент Валерий Исаев в разговоре с корреспондентом Tribuna.com Сергеем Мельником прокомментировал информацию о том, что игрок дубля «Витебска» Илья Шкурин тренируется с «молодежкой» киевского «Динамо»

- Вы работаете с Ильей?

– Да, работаю.

- Недавно появилась информация , что игрок дубля «Витебска» Шкурин тренируется с «Динамо-Киев». Какие сильные стороны у вашего земляка?

– Илье еще нет 18, но это очень быстрый, двуногий игрок, по-хорошему агрессивный. Головой хорошо играет. Выглядит взросло, но не переросток. Хорошо обращается с мячом. Посмотрим, как будет выглядеть на другом уровне. Впрочем, вы можете зайти на YouTube и сами все увидеть.

- Этот игрок уже перерос дубль «Витебска»?

– Безусловно, он уже не будет там играть. Средний уровень команды намного ниже. Нападающему без соответствующей поддержки сложнее себя проявить. Он же не может взять и протащить мяч от своих ворот. Это Пеле позволял себе такое. Думаю, если бы Илья вышел на 15-20 минут за основу, легко бы заиграл. Есть у него чутье. Мне кажется, даже в БАТЭ не потерялся бы. В Витебске раз в 7-8 лет какая-то звезда с неба падает. Будем надеяться, что это тот самый случай. У игрока есть варианты продолжения карьеры. Присутствуют и такие, где он просто улучшит свое материальное положение. Но мы такую цель не преследуем.

- Илья вызывается в юниорскую сборную Беларуси?

– Нет. Мне непонятно, почему конкретно этот парень не вызывался в сборную своего возраста. Ладно, вратарь – из вратарей можно выбирать. Защитников у нас валом. Опорник – у нас страна опорников! Но когда появляется нападающий, он забивает больше всех в турнире дублеров (11 мячей в 15 матчах – Tribuna.com). И на него никто не обращает внимания... Это говорит о том, как тренеры, которые ведут этот возраст, следят за талантливыми мальчишками в регионах.

Но никакой катастрофы в этом нет. Если Илья будет продолжать работать в том же духе, то, надеюсь, в конце сезона он будет уже в «молодежке».

- Как считаете, может ли Илья в будущем сменить гражданство, если его не позовут в сборную?

– Я не сторонник того, чтобы белорусские парни играли за пределами страны. Другое дело, когда игрок не востребован в своей стране, это его право выбирать, где играть. Мы же не можем удержать футболиста только потому, что у него белорусский паспорт. Но Илье менять гражданство смысла я не вижу.

- В том, что футболисты меняют гражданство, виноваты тренеры сборных?

– Далеко не всегда. Мы же говорим про Беларусь. У нас хватает игроков для сборной. Задача тренеров национальных команд разных возрастов – очертить потенциальный круг реальных кандидатов. Нужно постоянно мониторить. Бывают, что не вызывают довольно перспективных парней. Как правило, специалисты создают костяк из 20 игроков и ведут их. Да, если тренер не видит конкретного футболиста – это проблема. Но у тренера может быть еще много других трудностей, с которыми он борется. И обвинять в этом никого не надо. Мы решаем проблемы с хвоста, а их нужно решать с головы.

- Может ли «Динамо-Киев» увести талантливого игрока без компенсации?

– На сегодня он просто тренируется с «Динамо», и мы хотим понять, как он будет выглядеть на этом уровне. Все эти вопросы нужно задавать, когда будет конкретный интерес какой-либо команды. Эта тема не интересует нас вообще. Есть регламент, все будет сделано согласно нему.

- Есть ли варианты за рубежом кроме Киева?

– Во-первых, «Динамо-Киев» – это еще не вариант. Во-вторых, за рубежом нет вариантов, так как уровень турнира дублеров невысокий для перехода. Поехать на просмотр не проблема. Но это не всегда имеет смысл. Хотим посмотреть, как Илья будет выглядеть в Киеве. Важно определить потенциал Шкурина сегодня. Сейчас мы ищем команду, где игрок сможет сделать шаг вперед и постоянно играть.

– Если Шкурин настолько перспективный, стоит ли ему прямо сейчас уезжать?

– Если парень чуть-чуть выделяется, конечно, нет смысла его увозить с родного места. Но если на голову выше всех остальных… Конкретно по Илье мы пока в раздумьях. Очень тяжело понять, как он будет играть на другом уровне. В Витебске всегда были нападающие – Корниленко, Родионов. Они выделялись уже в 16-17 лет. Преуспевали везде, где играли. Поэтому я не сторонник резких движений, в отличие от многих родителей, пытающихся отправить ребенка за границу. С моей точки зрения, сегодня Илья – потенциальный игрок основы «Витебска». Понять тренера тоже можно, ему нужен результат. Очевидно, что клуб не хочет упустить этого парня. Но никто не гарантирует ему места в составе. Главное – не навредить. Сейчас Шкурину важно играть. Нужен такой тренер, который сможет индивидуально помочь Илье. Не все специалисты высшей лиги так работают, к сожалению. Если с ним поработают Анатолий Юревич или Сергей Ясинский, будет толк, – сказал Исаев.

Сергей Ясинский: «Шкурин? Мы не хотели бы задерживать ни одного футболиста, в том числе и молодого, если поступит действительно серьезное предложение»