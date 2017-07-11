МИНСК, 11 июл – Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" достиг договоренности о заключении контракта с защитником российского клуба "Трактор" Владимиром Денисовым о подписании годового контракта, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе столичного клуба.



© Sputnik / Александр Шурмелев ,Максим Костьян Хоккеисты "Динамо" провели открытую тренировку на "Минск-Арене"

Ранее этот хоккеист уже выступал за минский клуб: он провел за "зубров" с 2009 по 2013 год более 145 матчей, забросив десять шайб и сделав 13 результативных передач партнерам.

"Достигнута договоренность о подписании одностороннего рассчитанного на один год контракта с защитником Владимиром Денисовым", – сказали в пресс-службе.

Ранее Денисов выступал за российские хоккейные клубы "Торпедо", "Ак Барс". В последнее время он играл за челябинский "Трактор".