«МЮ» готов заплатить за Дайера 50 млн фунтов, зарплата игрока вырастет в 2 раза

готов заплатить за полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера 50 миллионов фунтов, сообщает The Guardian.

Зарплата Дайера в «МЮ» может увеличиться более чем в два раза. Сейчас 23-летний англичанин получает 70 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, «МЮ» предлагает Дайеру существенно больше, чем может предложить , где самый высокооплачиваемый игрок зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю.

Как предполагает источник, это может привести к продаже Дайера, так как существенное улучшение условий контракта игрока приведет к дисбалансу в команде. Кроме того, «Тоттенхэм» устраивает предложение в размере 50 миллионов фунтов.

Также The Guardian добавляет: ранее Дайер говорил, что ему будет сложно отклонить предложение «МЮ», так как он болел за эту команду еще в детстве.