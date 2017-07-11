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«МЮ» готов заплатить за Дайера 50 млн фунтов, зарплата игрока вырастет в 2 раза

12.07.2017 06:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера 50 миллионов фунтов, сообщает The Guardian. 

Зарплата Дайера в «МЮ» может увеличиться более чем в два раза. Сейчас 23-летний англичанин получает 70 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, «МЮ» предлагает Дайеру существенно больше, чем может предложить «Тоттенхэм», где самый высокооплачиваемый игрок зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю.

Как предполагает источник, это может привести к продаже Дайера, так как существенное улучшение условий контракта игрока приведет к дисбалансу в команде. Кроме того, «Тоттенхэм» устраивает предложение в размере 50 миллионов фунтов. 

Также The Guardian добавляет: ранее Дайер говорил, что ему будет сложно отклонить предложение «МЮ», так как он болел за эту команду еще в детстве.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера 50 миллионов фунтов, сообщает The Guardian.

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