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Команда Сушко выиграла межкомандный мини-турнир «Филадельфии»

12.07.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Филадельфии продолжается лагерь развития «Флайерз».

Тренерский штаб команды решил провести межкомандный турнир 3 на 3. На победу претендовали четыре команды – «Оранжевые», «Черные», «Серые» и «Белые», куда и попал белорусский хоккеист.

На групповом этапе «Белые» обыграли «Черных» со счетом 4:1, а затем нанесли поражение «Серым» – 4:3 и «Оранжевым» – 4:1. В финальном матче «Белые» во втором овертайме дожали «Черных» со счетом 2:1 и стали победителями турнира.

«Белые»: Радель Фазлеев (3 гола), Герман Рубцов (3), Линус Хогберг (3), Максим Сушко (2), Дэвид Дрейк (1), Тэннер Лачински (1), Иван Косоренков (1).

 

Congratulations to Team White, winners of the 3 vs. 3 #FlyersCamp tournament! Full statistics on PhiladelphiaFlyers.com

A post shared by Philadelphia Flyers (@philadelphiaflyers) on

 
 
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В Филадельфии продолжается лагерь развития «Флайерз».

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