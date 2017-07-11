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Команда Сушко выиграла межкомандный мини-турнир «Филадельфии»
12.07.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Филадельфии продолжается лагерь развития «Флайерз».
Тренерский штаб команды решил провести межкомандный турнир 3 на 3. На победу претендовали четыре команды – «Оранжевые», «Черные», «Серые» и «Белые», куда и попал белорусский хоккеист.
На групповом этапе «Белые» обыграли «Черных» со счетом 4:1, а затем нанесли поражение «Серым» – 4:3 и «Оранжевым» – 4:1. В финальном матче «Белые» во втором овертайме дожали «Черных» со счетом 2:1 и стали победителями турнира.
«Белые»: Радель Фазлеев (3 гола), Герман Рубцов (3), Линус Хогберг (3),
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В Филадельфии продолжается лагерь развития «Флайерз».
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