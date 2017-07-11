Максим Жавнерчик: «В БАТЭ практически ничего не изменилось по сравнению со стартом прошлой квалификации в Лиге чемпионов»

Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик впреддверии старта в Лиге чемпионов сравнил нынешнюю команду с прошлогодней.

– Кажется, в БАТЭ практически ничего не изменилось по сравнению со стартом прошлой квалификации в Лиге чемпионов. Единственное отличие – сейчас мы идем не на первом месте в чемпионате. В принципе, все готовы к выполнению задачи. Погода хорошая – все хорошо, – сказал Жавнерчик.

Напомним, год назад БАТЭ в еврокубках уступил «Дандолку» и «Астане», не попав в групповой этап даже Лиги Европы.

Репортаж с тренировки БАТЭ читайте в материале Tribuna.com.

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