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Максим Жавнерчик: «В БАТЭ практически ничего не изменилось по сравнению со стартом прошлой квалификации в Лиге чемпионов»

12.07.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик впреддверии старта в Лиге чемпионов сравнил нынешнюю команду с прошлогодней.

– Кажется, в БАТЭ практически ничего не изменилось по сравнению со стартом прошлой квалификации в Лиге чемпионов. Единственное отличие – сейчас мы идем не на первом месте в чемпионате. В принципе, все готовы к выполнению задачи. Погода хорошая – все хорошо, – сказал Жавнерчик.

Напомним, год назад БАТЭ в еврокубках уступил «Дандолку» и «Астане», не попав в групповой этап даже Лиги Европы.

Репортаж с тренировки БАТЭ читайте в материале Tribuna.com.

«Нужно проходить «Алашкерт»? А «Шахтеру» нужно было проходить «Судуву». Репортаж с базы БАТЭ

 
 
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Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик впреддверии старта в Лиге чемпионов сравнил нынешнюю команду с прошлогодней.

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