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Павел Савицкий: «Уход из «Немана»? Может, через несколько недель все будет яснее»
12.07.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард
– О вас в этом межсезонье вновь говорят, что можете все-таки покинуть «Неман»…
– Разговоры всегда есть. Конкретики пока не хватает, поэтому ничего на этот счет не смогу сказать. Может, через несколько недель все будет яснее, – сказал Савицкий.
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Форвард «Немана» Павел Савицкий прокомментировал слухи о возможном уходе из гродненского клуба.
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