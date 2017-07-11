Павел Савицкий: «Уход из «Немана»? Может, через несколько недель все будет яснее»

Форвард Павел Савицкий прокомментировал слухи о возможном уходе из гродненского клуба.

– О вас в этом межсезонье вновь говорят, что можете все-таки покинуть «Неман»…

– Разговоры всегда есть. Конкретики пока не хватает, поэтому ничего на этот счет не смогу сказать. Может, через несколько недель все будет яснее, – сказал Савицкий.