ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Савицкий: «Уход из «Немана»? Может, через несколько недель все будет яснее»

12.07.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Немана» Павел Савицкий прокомментировал слухи о возможном уходе из гродненского клуба.

– О вас в этом межсезонье вновь говорят, что можете все-таки покинуть «Неман»…

– Разговоры всегда есть. Конкретики пока не хватает, поэтому ничего на этот счет не смогу сказать. Может, через несколько недель все будет яснее, – сказал Савицкий.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Немана» Павел Савицкий прокомментировал слухи о возможном уходе из гродненского клуба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Жавнерчик: «В БАТЭ практически ничего не изменилось по сравнению со стартом прошлой квалификации в Лиге чемпионов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика