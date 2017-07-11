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Александр Матерухин – о выступлении за сборную Беларуси: «Конечно, я не против!»
12.07.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард минского
– Этот сезон для вас особенный?
– В чем?
– По его окончании вы можете уже играть за сборную Беларуси…
– Теперь понятно, что вы имеете в виду :). Ну, посмотрим. Наверное, не стоит забегать настолько вперед. Еще только начался тренировочный лагерь. Предстоит отыграть ряд встреч чемпионата
– Но, в принципе, вы не против примерить майку сборной Беларуси?
– Конечно, не против! – сказал Матерухин.
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Форвард минского «Динамо» Александр Матерухин не против выступать за сборную Беларуси.
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