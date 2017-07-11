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Александр Матерухин – о выступлении за сборную Беларуси: «Конечно, я не против!»

12.07.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард минского «Динамо» Александр Матерухин не против выступать за сборную Беларуси.

– Этот сезон для вас особенный?

– В чем?

– По его окончании вы можете уже играть за сборную Беларуси…

– Теперь понятно, что вы имеете в виду :). Ну, посмотрим. Наверное, не стоит забегать настолько вперед. Еще только начался тренировочный лагерь. Предстоит отыграть ряд встреч чемпионата КХЛ.

– Но, в принципе, вы не против примерить майку сборной Беларуси?

– Конечно, не против! – сказал Матерухин.

 
 
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Форвард минского «Динамо» Александр Матерухин не против выступать за сборную Беларуси.

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