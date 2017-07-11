Александр Матерухин – о выступлении за сборную Беларуси: «Конечно, я не против!»

Форвард минского Александр Матерухин не против выступать за сборную Беларуси.

– Этот сезон для вас особенный?

– В чем?

– По его окончании вы можете уже играть за сборную Беларуси…

– Теперь понятно, что вы имеете в виду :). Ну, посмотрим. Наверное, не стоит забегать настолько вперед. Еще только начался тренировочный лагерь. Предстоит отыграть ряд встреч чемпионата .

– Но, в принципе, вы не против примерить майку сборной Беларуси?

– Конечно, не против! – сказал Матерухин.