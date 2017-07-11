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МАПИД снялся с чемпионата Беларуси
12.07.2017 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как и
Соответствующее письмо поступило в адрес Белорусской ассоциации мини-футбола. Окончательно судьбу команды прояснит исполком БАМФ, который состоится 3-го августа.
МАПИД 11 раз выигрывал медали национального первенства, трижды становился чемпионом и пять раз – обладателем Кубка страны.
На данный момент свое участие в чемпионате Беларуси подтвердили 14 команд. Выигравший первую лигу «Щучин» имеет некоторые проблемы с допуском в элитный дивизион.
В случае допуска «Щучина», место в элите может сохранить вылетевшее «Динамо-БНТУ», чтобы количество команд было четным.
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Как и сообщалось ранее, многократный призер чемпионата Беларуси МАПИД прекращает свое существование.
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