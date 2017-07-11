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МАПИД снялся с чемпионата Беларуси

12.07.2017 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как и сообщалось ранее, многократный призер чемпионата Беларуси МАПИД прекращает свое существование. Клуб официально снялся с розыгрыша турнира.

Соответствующее письмо поступило в адрес Белорусской ассоциации мини-футбола. Окончательно судьбу команды прояснит исполком БАМФ, который состоится 3-го августа.

МАПИД 11 раз выигрывал медали национального первенства, трижды становился чемпионом и пять раз – обладателем Кубка страны.

На данный момент свое участие в чемпионате Беларуси подтвердили 14 команд. Выигравший первую лигу «Щучин» имеет некоторые проблемы с допуском в элитный дивизион.

В случае допуска «Щучина», место в элите может сохранить вылетевшее «Динамо-БНТУ», чтобы количество команд было четным.

 
 
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Как и сообщалось ранее, многократный призер чемпионата Беларуси МАПИД прекращает свое существование.

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