Константин Кольцов: «Тренерство? Для меня это не совсем новая работа. В процессе карьеры все равно анализируешь какие-то тренерские навыки»

Ассистент главного тренера минского Константин Кольцов рассказал о работе в новой должности.

– Для меня это не совсем новая работа. В процессе карьеры все равно анализируешь какие-то поступки, тренерские навыки.

Мы в первый день нашли с Дуайером общий язык. Он объяснил, чего от нас хочет, как мы ему должны помогать. Поэтому, думаю, вопросов не будет. Будем стараться вспоминать английский, – сказал Кольцов в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».