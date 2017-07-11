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Константин Кольцов: «Тренерство? Для меня это не совсем новая работа. В процессе карьеры все равно анализируешь какие-то тренерские навыки»
12.07.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ассистент главного тренера минского
– Для меня это не совсем новая работа. В процессе карьеры все равно анализируешь какие-то поступки, тренерские навыки.
Мы в первый день нашли с Дуайером общий язык. Он объяснил, чего от нас хочет, как мы ему должны помогать. Поэтому, думаю, вопросов не будет. Будем стараться вспоминать английский, – сказал Кольцов в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».
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Константин Кольцов: «Тренерство? Для меня это не совсем новая работа. В процессе карьеры все равно анализируешь какие-то тренерские навыки»
Ассистент главного тренера минского «Динамо» Константин Кольцов рассказал о работе в новой должности.
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