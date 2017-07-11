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«Челси» предложил дортмундской «Боруссии» 65 млн фунтов за Обамеянга

12.07.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» предлагает дортмундской «Боруссии» 65 миллионов фунтов за переход форварда Пьера-Эрика Обамеянга.

Трансферной целью лондонцев являлся форвард «Реала» Альваро Мората, которого хочет видеть в команде главный тренер Антонио Конте, но пока переговоры с испанским клубом ни к чему не привели.

Ранее сообщалось о том, что 28-летний габонец может перейти в один из китайских клубов, «ПСЖ» или «Милан».

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

 
 
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«Челси» предлагает дортмундской «Боруссии» 65 миллионов фунтов за переход форварда Пьера-Эрика Обамеянга.

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