«Челси» предложил дортмундской «Боруссии» 65 млн фунтов за Обамеянга

предлагает дортмундской «Боруссии» 65 миллионов фунтов за переход форварда Пьера-Эрика Обамеянга.

Трансферной целью лондонцев являлся форвард «Реала» Альваро Мората, которого хочет видеть в команде главный тренер Антонио Конте, но пока переговоры с испанским клубом ни к чему не привели.

Ранее сообщалось о том, что 28-летний габонец может перейти в один из китайских клубов, «ПСЖ» или «Милан».

С его статистикой можно ознакомиться здесь .