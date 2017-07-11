Максим Березинский: «Немного удивлен реакции БАТЭ на шумиху вокруг трансфера Драгуна. Это все было вписано в стоимость билета»

Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился отношением к трансферу в БАТЭ.

- Чей трансфер громче: Драгуна в БАТЭ или Милевского в брестское ?

– Если брать в расчет сопутствующие истории, наверное, все-таки Драгуна. Минское «Динамо», где раньше играл Стас, и БАТЭ – два принципиальных клуба, которые постоянно противопоставляют друг другу. Драгун позиционировал себя как патриот с бело-синим забором в бабушкиной деревне, буквой «Д» на бутсах и выездами на фанатский сектор. И тут он в БАТЭ: естественно, этот переход изначально не мог быть тихим. Я немного удивлен слегка обиженной реакции руководства борисовского клуба, которое достаточно ревностно ко всему этому относится: считает, что пресса специально раздувает этот скандал. Но мне кажется, что этот трансфер изначально включал в себя все эти треволнения, фанатские обсуждения, ажиотаж перед матчем «Динамо» и БАТЭ – это все было вписано в стоимость билета. Не думаю, что руководству БАТЭ стоит продолжать удивляться, ожидать, что эта волна спадет: наоборот, она периодически будет накатывать с новой силой, давление на Драгуна будет очень большое в течение всего времени, недовольные звонки от минских фанатов продолжатся.

Казалось бы, у Игоря Стасевича ситуация более запутанная: после БАТЭ он играл в «Динамо», а потом вернулся в Борисов. Но он никогда не говорил о том, что он динамовец с большой буквы «Д». Станислав же вел себя слишком вызывающе, саркастично назвал в свое время перешедшего после «Динамо» в БАТЭ Андрея Горбунова «истинным динамовцем», чем в данной ситуации также полил воду на мельницу динамовских фанатов. И хоть теперь председатель правления БАТЭ Анатолий Капский говорит, что не верит всем этим целованиям гербов и признаниям в любви, для фанатов это все же важно. Они по-особому относились к Драгуну, и такое предательство с его стороны восприняли как личную обиду, и, думаю, будут вспоминать ему этот переход до конца его карьеры.

- Минское «Динамо» тоже делало предложение Драгуну, но не срослось. Дело только в финансах или у игрока, может, затаились какие-то обиды на динамовское руководство?

– Насколько знаю, Чиж вообще не выходил на связь с Драгуном, была встреча игрока то ли с главным тренером Сергеем Гуренко, то ли со спортивным директором Андреем Лавриком, в ходе которой и прозвучало какое-то предложение. У «Динамо» сейчас объективно нет финансовых возможностей предлагать что-то сопоставимое с БАТЭ, который, несмотря на тоже не самую лучшую экономическую ситуацию, может заманивать под лигочемпионские бонусы – в случае выхода в групповой этап турнира. Если этот бонус активизируется, зарплата игрока может быть даже примерно сопоставима с Россией, – сказал Березинский.