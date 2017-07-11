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КХЛ. Минское «Динамо» не имеет задолженностей перед игроками

12.07.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ заявила, что «Адмирал» и «Слован» по состоянию на 11 июля все еще имеют задолженности перед игроками. 

«По состоянию на 11 июля 2017 года из 27 клубов, выступающих в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, задолженности по оплате труда и (или) индивидуальным бонусам и командным премиям за сезон-2016/17 имеют два клуба.

В КХЛ на данный момент нет документов, подтверждающих погашение задолженностей, от «Слована» и «Адмирала», – говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Ранее КХЛ сообщала о задолженностях минского «Динамо» перед хоккеистами.

 
 
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КХЛ заявила, что «Адмирал» и «Слован» по состоянию на 11 июля все еще имеют задолженности перед игроками.

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