|
Михаил Захаров: «В экстралиге должно быть 10 хороших команд. Финансирование нужно хотя бы лучше казахского»
12.07.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что в Беларуси должно быть 10 команд с хорошим финансированием.
– В Пинске, Орше – отличные базы, там могут появиться команды. И в Бобруйске, Бресте шикарная база. Там в области 8 катков, если заняться этой командой в Брестском регионе, то она будет одной из лучших. Если бы туда пришел такой человек как Гусов, хороший губернатор, «Брест» все время занимал бы первое-второе место. Разговариваю с людьми из Кобрина и Березы – все бы хотели в Бресте играть. Но там сейчас хоккей в завале, как и в Могилеве.
У нас должно быть 10 хороших команд. Финансирование должно быть. Мы не просим швейцарское или шведское. Хотя бы лучше казахского, – сказал Захаров в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Захаров: «В экстралиге должно быть 10 хороших команд. Финансирование нужно хотя бы лучше казахского»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что в Беларуси должно быть 10 команд с хорошим финансированием.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии