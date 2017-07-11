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Уимблдон. 1/4 финала. Маррей сыграет с Куэрри, Федерер встретится с Раоничем, Джокович – с Бердыхом
12.07.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинале
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
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В четвертьфинале «Уимблдона» Энди Маррей сыграет с Сэмом Куэрри, Роджер Федерер – с Милошем Раоничем, а Новак Джокович – с Томашем Бердыхом.
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