Журналист «Беларусь 5»: «На проведение «Кубка Минска» пришлось выложить более 125 тысяч евро»

Как сообщила журналист «Беларусь 5» Алена Горельчик, организация шоссейных велогонок в Беларуси оказалась делом затратным.

На проведение «Кубка Минска» пришлось выложить более 125 тысяч евро, не считая затрат на уборку территории и обеспечение безопасности.

Как рассказал генеральный менеджер велосипедного клуба «Минск» Алексей Иванов, соревнования «больше прошли с размахом, чем были бюджетным вариантом».

По словам менеджера, Беларусь рассматривает вариант организации многодневной велогонки.