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Журналист «Беларусь 5»: «На проведение «Кубка Минска» пришлось выложить более 125 тысяч евро»
12.07.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщила журналист «Беларусь 5» Алена Горельчик, организация шоссейных велогонок в Беларуси оказалась делом затратным.
На проведение «Кубка Минска» пришлось выложить более 125 тысяч евро, не считая затрат на уборку территории и обеспечение безопасности.
Как рассказал генеральный менеджер велосипедного клуба «Минск» Алексей Иванов, соревнования «больше прошли с размахом, чем были бюджетным вариантом».
По словам менеджера, Беларусь рассматривает вариант организации многодневной велогонки.
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Как сообщила журналист «Беларусь 5» Алена Горельчик, организация шоссейных велогонок в Беларуси оказалась делом затратным.
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