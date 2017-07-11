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Журналист «Беларусь 5»: «На проведение «Кубка Минска» пришлось выложить более 125 тысяч евро»

12.07.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщила журналист «Беларусь 5» Алена Горельчик, организация шоссейных велогонок в Беларуси оказалась делом затратным.

На проведение «Кубка Минска» пришлось выложить более 125 тысяч евро, не считая затрат на уборку территории и обеспечение безопасности.

Как рассказал генеральный менеджер велосипедного клуба «Минск» Алексей Иванов, соревнования «больше прошли с размахом, чем были бюджетным вариантом».

По словам менеджера, Беларусь рассматривает вариант организации многодневной велогонки.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщила журналист «Беларусь 5» Алена Горельчик, организация шоссейных велогонок в Беларуси оказалась делом затратным.

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