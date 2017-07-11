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Дмитрий Коробов: «Почему-то все думают, что спортсмены ничего не делают и просто так получают деньги. Но это на самом деле труд»
12.07.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник минского
— Впереди много изнурительной физической работы, которая мало кому по душе…
— Почему-то все думают, что спортсмены вообще ничего не делают и просто так получают деньги. Мало кто знает о том, что это на самом деле труд. Предсезонка – всегда непросто. Но мы будем работать усердно ради того, чтобы в будущем радовать болельщиков победами, и хотим остаться на том же уровне, которого достигли в прошлом году, – сказал Коробов.
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Дмитрий Коробов: «Почему-то все думают, что спортсмены ничего не делают и просто так получают деньги. Но это на самом деле труд»
Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов рассказал о тяжелом труде хоккеистов.
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