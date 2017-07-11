Максим Березинский: «Глядя на то, что происходит, могу предположить. что это последний сезон Ермаковича в БАТЭ»

Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился ожиданиями от будущего .

- То, что БАТЭ в этом сезоне рискует впервые за 12 лет лишиться чемпионского титула – это ошибки на трансферном рынке, тактические просчеты тренерского штаба или сила солигорского , возглавляющего таблицу?

– «Шахтер» уже показал свою силу, уступив в первом раунде литовской «Судуве», которую должен проходить на раз-два – этот позорный вылет команде будут долго вспоминать. Что до противостояния с БАТЭ, у «Шахтера» было много фартовых поединков, где очки вырывались в концовках, на зубах. Хотя и БАТЭ показывает уже не тот солидный футбол, к которому мы привыкли. Конечно, были проблемы с составом, когда фактически полкоманды оказалось в лазарете, не угадали с трансферами. Хотя в последнее время мы забыли, когда БАТЭ с ними угадывал – было много сумбурных подписаний. То, что Милош Остоич, уже покинувший команду, – слабый, говорили с самого начала, и я так подозреваю, что его подписывали от безысходности. Анес Рушевич – молодой и пока явно сырой, были хвалебные отзывы о финне Яссе Туоминине, но пока мы видим, что это не усиление под Лигу чемпионов.

Не все гладко пошло и после перестроения на схему с тремя защитниками, в которой явно потерялся лидер . Не стал бы сбрасывать со счетов и вопрос мотивации: новые игроки подписывались для усиления конкуренции, но они мало играют – все это оказалось пшиком, и опять ставка делается на всех тех, кто снискал славу и, возможно, чувствует себя незаменимым. Это вопрос к менеджменту, поскольку был упущен момент перестройки команды. Не будем забывать и о болезни Капского, чье непосредственное участие в делах команды значит очень многое.

- Насколько сильны позиции главного тренера Александра Ермаковича?

– Глядя на то, что происходит, могу предположить. что это последний сезон Ермаковича в БАТЭ: либо смена тренера произойдет в связи с вылетом из еврокубков, либо ему дадут доработать до конца сезона, а потом в спокойном режиме распрощаются. Уже ходят слухи, что БАТЭ может возглавить либо Александр Седнев, либо – все будет зависеть от долгосрочности его пребывания в Бресте, – сказал Березинский.