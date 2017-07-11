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Максим Березинский: «Глядя на то, что происходит, могу предположить. что это последний сезон Ермаковича в БАТЭ»
12.07.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился ожиданиями от будущего
- То, что БАТЭ в этом сезоне рискует впервые за 12 лет лишиться чемпионского титула – это ошибки на трансферном рынке, тактические просчеты тренерского штаба или сила солигорского
– «Шахтер» уже показал свою силу, уступив в первом раунде
Не все гладко пошло и после перестроения на схему с тремя защитниками, в которой явно потерялся лидер
- Насколько сильны позиции главного тренера Александра Ермаковича?
– Глядя на то, что происходит, могу предположить. что это последний сезон Ермаковича в БАТЭ: либо смена тренера произойдет в связи с вылетом из еврокубков, либо ему дадут доработать до конца сезона, а потом в спокойном режиме распрощаются. Уже ходят слухи, что БАТЭ может возглавить либо Александр Седнев, либо
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Максим Березинский: «Глядя на то, что происходит, могу предположить. что это последний сезон Ермаковича в БАТЭ»
Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился ожиданиями от будущего БАТЭ.
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