ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МакГрегор вышел на первую дуэль взглядов с Мэйвезером в пиджаке с надписями «Fuck you»

12.07.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Боец UFC Конор Макгрегор подготовил особый пиджак к первой встрече с боксером Флойдом Мэйвезером перед боем, запланированным на 26 августа.

На пиджаке Конора были расположены сотни надписей «Fuck you», сделанные мелким шрифтом – чтобы их было видно при приближении. 

«Костюм говорит: Fuck you», – написал МакГрегор в твиттере, приложив фото с дуэли взглядов. 

Позже Конор заявил, что нокаутирует Мэйвезера в течение четырех раундов

МакГрегор вышел на первую дуэль взглядов с Мэйвезером в пиджаке с надписями «Fuck you»

Фото: твиттер Конора МакГрегора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боец UFC Конор Макгрегор подготовил особый пиджак к первой встрече с боксером Флойдом Мэйвезером перед боем, запланированным на 26 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«СпортНавіны»: МАПИД продолжит выступление в чемпионате Беларуси под крылом другого спонсора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика