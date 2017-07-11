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МакГрегор вышел на первую дуэль взглядов с Мэйвезером в пиджаке с надписями «Fuck you»
12.07.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Боец UFC Конор Макгрегор подготовил особый пиджак к первой встрече с боксером Флойдом Мэйвезером перед боем, запланированным на 26 августа.
На пиджаке Конора были расположены сотни надписей «Fuck you», сделанные мелким шрифтом – чтобы их было видно при приближении.
«Костюм говорит: Fuck you», – написал МакГрегор в твиттере, приложив фото с дуэли взглядов.
Позже Конор заявил, что
Фото: твиттер
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Боец UFC Конор Макгрегор подготовил особый пиджак к первой встрече с боксером Флойдом Мэйвезером перед боем, запланированным на 26 августа.
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