МакГрегор вышел на первую дуэль взглядов с Мэйвезером в пиджаке с надписями «Fuck you»

Боец UFC Конор Макгрегор подготовил особый пиджак к первой встрече с боксером Флойдом Мэйвезером перед боем, запланированным на 26 августа.

На пиджаке Конора были расположены сотни надписей «Fuck you», сделанные мелким шрифтом – чтобы их было видно при приближении.

«Костюм говорит: Fuck you», – написал МакГрегор в твиттере, приложив фото с дуэли взглядов.

Позже Конор заявил, что нокаутирует Мэйвезера в течение четырех раундов .





Фото: твиттер