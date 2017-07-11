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«СпортНавіны»: МАПИД продолжит выступление в чемпионате Беларуси под крылом другого спонсора

12.07.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает источник, руководство Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ) подтвердило снятие МАПИДа с розыгрыша чемпионата Беларуси. Официальное уведомление об отказе от участия в предстоящем сезоне исходит от руководства генерального спонсора команды — ОАО «МАПИД».

В то же время, по информации «СпортНавін», вероятность того, что МАПИД будет выступать в предстоящем сезоне высшей лиги довольно велика, но под крылом уже другого спонсора.

 
 
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Как сообщает источник, руководство Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ) подтвердило снятие МАПИДа с розыгрыша чемпионата Беларуси.

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