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«СпортНавіны»: МАПИД продолжит выступление в чемпионате Беларуси под крылом другого спонсора
12.07.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает источник, руководство Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ) подтвердило
В то же время, по информации «СпортНавін», вероятность того, что МАПИД будет выступать в предстоящем сезоне высшей лиги довольно велика, но под крылом уже другого спонсора.
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Как сообщает источник, руководство Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ) подтвердило снятие МАПИДа с розыгрыша чемпионата Беларуси.
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