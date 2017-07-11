«СпортНавіны»: МАПИД продолжит выступление в чемпионате Беларуси под крылом другого спонсора

Как сообщает источник, руководство Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ) подтвердило снятие МАПИДа с розыгрыша чемпионата Беларуси . Официальное уведомление об отказе от участия в предстоящем сезоне исходит от руководства генерального спонсора команды — ОАО «МАПИД».

В то же время, по информации «СпортНавін», вероятность того, что МАПИД будет выступать в предстоящем сезоне высшей лиги довольно велика, но под крылом уже другого спонсора.