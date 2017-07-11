Михаил Захаров: «Все команды на «Кубок Минска» приезжают за свой счет»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал об организации «Кубка Минска».

- Как удалось пригласить столько хороших команд на «Кубок Минска»?

– На личных отношениях. Я переговорил с тренерами и генеральными менеджерами команд. Все с удовольствием дали добро. Минское «Динамо» сначала отказалось, но потом и они влезли.

- Зарубежные команды приезжают в Минск за свой счет?

– Конечно! Все за свой счет. Мы им только лед предоставляем. А они живут в гостиницах и платят за это. Это для страны имидж: думаю, ни один город не соберет столько команд, – сказал Захаров в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Напомним, в турнире примет участие шесть команд – «Юность», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва», «Югра», «Локомотив», «Динамо-Рига».