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Станислав Драгун: «Ревностный баннер болельщиков? Я не знаю, почему они это сделали, и спокойно к этому отношусь»
12.07.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в беседе с Анной Бонд прокомментировал растяжку болельщиков БАТЭ с надписью «Драгун, ты не Тотти, перекрашивай забор!»
Станислав Драгун: Я не знаю.
А.Б.: Слушайте, пришел крутой игрок в БАТЭ – и вдруг ревностная растяжка. Я наших болельщиков слабо понимаю.
С.Д.: Я спокойно к этому отношусь.
А.Б.: Я тоже к троллям и комментариям спокойно отношусь.
С.Д.: Тогда вы должны меня понимать, – сказал Драгун.
Фото: ультрас БАТЭ
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Станислав Драгун: «Ревностный баннер болельщиков? Я не знаю, почему они это сделали, и спокойно к этому отношусь»
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в беседе с Анной Бонд прокомментировал растяжку болельщиков БАТЭ с надписью «Драгун, ты не Тотти, перекрашивай забор!» Анна...
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