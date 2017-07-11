Станислав Драгун: «Ревностный баннер болельщиков? Я не знаю, почему они это сделали, и спокойно к этому отношусь»

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в беседе с Анной Бонд прокомментировал растяжку болельщиков БАТЭ с надписью «Драгун, ты не Тотти, перекрашивай забор!»

: На первом твоем матче за БАТЭ болельщики что-то там написали о тебе и повесили баннер. Почему они это сделали, как ты думаешь?

Станислав Драгун: Я не знаю.

А.Б.: Слушайте, пришел крутой игрок в БАТЭ – и вдруг ревностная растяжка. Я наших болельщиков слабо понимаю.

С.Д.: Я спокойно к этому отношусь.

А.Б.: Я тоже к троллям и комментариям спокойно отношусь.

С.Д.: Тогда вы должны меня понимать, – сказал Драгун.





Фото: ультрас БАТЭ