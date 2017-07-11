«ПСЖ» заплатит Дани Алвесу 25 млн фунтов за 2 года; «Ман Сити» предлагал в 2 раза меньше

Стали известны подробности возможного трансфера защитника Дани Алвеса в «ПСЖ».

По данным Sky Sports, «ПСЖ» опередил в борьбе за 34-летнего бразильца благодаря более высокому предложению по зарплате.

готов заплатить Дани Алвесу около 25 миллионов фунтов за 2 года действия контракта.

«Манчестер Сити» предлагал в два раза меньше – 6 миллионов фунтов в год.

Ранее Дани Алвес, находящийся в статусе свободного агента, уже прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».