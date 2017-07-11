|
«ПСЖ» заплатит Дани Алвесу 25 млн фунтов за 2 года; «Ман Сити» предлагал в 2 раза меньше
12.07.2017 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны подробности возможного трансфера защитника Дани Алвеса в «ПСЖ».
По данным Sky Sports, «ПСЖ» опередил
«Манчестер Сити» предлагал в два раза меньше – 6 миллионов фунтов в год.
Ранее Дани Алвес, находящийся в статусе свободного агента, уже прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны подробности возможного трансфера защитника Дани Алвеса в «ПСЖ».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии