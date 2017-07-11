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«ПСЖ» заплатит Дани Алвесу 25 млн фунтов за 2 года; «Ман Сити» предлагал в 2 раза меньше

12.07.2017 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны подробности возможного трансфера защитника Дани Алвеса в «ПСЖ». 

По данным Sky Sports, «ПСЖ» опередил «Манчестер Сити» в борьбе за 34-летнего бразильца благодаря более высокому предложению по зарплате. 

«ПСЖ» готов заплатить Дани Алвесу около 25 миллионов фунтов за 2 года действия контракта. 

«Манчестер Сити» предлагал в два раза меньше – 6 миллионов фунтов в год. 

Ранее Дани Алвес, находящийся в статусе свободного агента, уже прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». 

 
 
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Стали известны подробности возможного трансфера защитника Дани Алвеса в «ПСЖ».

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