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Максим Березинский: «Трансфер Милевского? Все, что можно выжать сейчас из перехода Артема, брестское «Динамо» выжимает»

12.07.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о трансфере Артема Милевского в брестское «Динамо».

– Что касается подписавшего контракт с брестским «Динамо» Артема Милевского, достаточно посмотреть  на то, в какие команды он в последнее время переходил и какую роль там играл. За 4 года после ухода из киевского «Динамо» нападающий забил 8 голов, что говорит само за себя. Мы больше слышим информацию о том, что Артем сменил имидж, попал в аварию, сделал еще несколько постов в инстаграм, кого-то лайкнул, но про сам футбол речи почти не идет. Но при этом его переход в Брест считаю полезным для клуба. Во-первых, он наверняка поможет своим опытом, во-вторых, как сказал один из руководителей «Динамо» Виктор Радьков, клуб рассматривает выступление в еврокубках с точки зрения имиджевой составляющей, а не просто как результаты отдельно взятых матчей. Прямо сейчас много денег не заработаешь: даже за прохождение нескольких раундов Брест получит порядка $400 тыс.: для клуба это не сильно принципиально, а вот имидж важен – и эту карту они разыгрывают мастерски. И все сопутствующее, что можно выжать сейчас из перехода того же Милевского, они выжимают: хорошая презентация, фотографии, комментарии игрока и руководства – все красиво.

- Каковы шансы Милевского закрепиться в белорусском чемпионате или это будет краткосрочное сотрудничество, как в свое время у БАТЭ с Матея Кежманом или у минского «Динамо» с Дмитрием Сычевым и Кристианом Ободо?

– Брестское «Динамо» сейчас – команда, которая очень подвержена настроению и в игре, и в поведении руководства, чем аккумулирует вокруг себя много слухов. В трансферное  окно уже пришло 4-5 человек – и это с учетом того, что изначально у команды был неплохой состав. На данный момент многое будет зависеть от того, как брестчане сыграют в еврокубках, выправят ли положение в чемпионате. В конкретной ситуации загадывать вперед сложно – как по поводу игровых перспектив самого клуба, так и по положению в команде того же Милевского. Вроде бы с ним заключен контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления, но не исключаю возможности, что зимой путешествие Артема продолжится в еще каком-нибудь направлении, – сказал Березинский.

 
Теги: Брест
 
 
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Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о трансфере Артема Милевского в брестское «Динамо».

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