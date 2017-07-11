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КХЛ: минское "Динамо" сыграет под открытым небом

12.07.2017 15:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проведет один из матчей десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под открытым небом, заявил заявил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

В среду, 12 июля, КХЛ презентовала календарь на предстоящий сезон-2017/18. Так, регулярный чемпионат стартует 21 августа в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между обладателем Кубка Гагарина СКА и победителем регулярного чемпионата сезона 2016/2017 ЦСКА. Первый этап чемпионата завершится 1 марта 2018 года и продлится 193 календарных дня (из них 145 — игровых). Первый матч сезона "зубры" проведут в родных стенах с "Йокеритом" из Хельсинки. Накануне команда под руководством нового главного тренера Горди Дуйаера приступила к тренировкам. В среду "зубры" провели второе занятие на льду.

"У нас есть предварительные договоренности о проведении матча на открытом воздухе в Риге. В январе месяце зарезервирована дата, это матч "Динамо" (Рига) — "Динамо" (Минск). Эти две страны выиграли заявку ЧМ-2021, в поддержку этого мероприятия мы планируем провести мероприятие. Возможно, матч пройдет на территории Старого города, это не обязательно будет футбольный стадион", — сказал Кобылянский.    

Согласно календарю КХЛ, каждая из 27 команд-участниц проведет на первом этапе по 56 матчей. В расписании предусмотрены паузы, запланированные, согласно международному календарю ИИХФ, для проведения этапов Евротура в Финляндии (7-11 ноября) и России (13-17 декабря), а также зимних Олимпийских Игр 2018 года (9-25 февраля). В календаре предусмотрен перерыв, связанный с подготовкой сборной России к Олимпиаде (24 января — 8 февраля).

Запланированы паузы для проведения Недели Звезд Хоккея 2018 в Астане (12-15 января), а также перерыв на новогодние праздники (31 декабря — 2 января). Традиционно не будет игр 7 сентября в день памяти "Локомотива".

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проведет один из матчей десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под открытым небом, заявил заявил...

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