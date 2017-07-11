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«Динамо-Рига» – «Динамо-Минск». Матч регулярного чемпионата КХЛ может пройти на открытом воздухе

12.07.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский сообщил, что 20 января 2018 года минское и рижское «Динамо» могут провести матч на открытом воздухе.

«Есть ещё договоренность, в январе зарезервирована дата, что «Динамо» Рига и «Динамо» Минск сыграют матч на открытом воздухе в Риге», – сказал Кобылянский.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский сообщил, что 20 января 2018 года минское и рижское «Динамо» могут провести матч на открытом воздухе.

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