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«Шахтер» рассматривает вариант аренды для Селявы
12.07.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, «Шахтер» рассматривает вариант аренды для полузащитника команды Александра Селявы.
В сезоне-2017 Селява провел за команду 11 матчей, в которых забил 1 мяч. Подробную статистику игрока смотрите
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Как стало известно Tribuna.com, «Шахтер» рассматривает вариант аренды для полузащитника команды Александра Селявы.
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