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Хамес подписал контракт с «Баварией»

12.07.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Хамес Родригес официально стал игроком «Баварии».

Колумбиец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт.

«Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» на 2 года с правом выкупа. Сообщалось, что за аренду мюнхенцы заплатят 10 миллионов евро, после чего у них будет опция выкупа 26-летнего игрока за 35-40 миллионов евро.

Хамес подписал контракт с «Баварией»

Фото: твиттер «Баварии»

 
 
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Полузащитник Хамес Родригес официально стал игроком «Баварии».

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