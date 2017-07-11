Хамес подписал контракт с «Баварией»

Полузащитник Хамес Родригес официально стал игроком «Баварии».

Колумбиец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт.

«Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» на 2 года с правом выкупа. Сообщалось, что за аренду мюнхенцы заплатят 10 миллионов евро, после чего у них будет опция выкупа 26-летнего игрока за 35-40 миллионов евро.





Фото: твиттер «Баварии»