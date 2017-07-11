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Хамес подписал контракт с «Баварией»
12.07.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Хамес Родригес официально стал игроком «Баварии».
Колумбиец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт.
«Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» на 2 года с правом выкупа. Сообщалось, что за аренду мюнхенцы заплатят 10 миллионов евро, после чего у них будет опция выкупа 26-летнего игрока за 35-40 миллионов евро.
Фото: твиттер «Баварии»
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Полузащитник Хамес Родригес официально стал игроком «Баварии».
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