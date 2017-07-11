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Владимир Денисов: «Почему не поступил как Стась? Я считаю, что могу играть в КХЛ как легионер»

12.07.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов прокомментировал переход в новую команду.

– У меня давно была мысль, что рано или поздно я еще сыграю за «Динамо-Минск». Просто я не знал, когда это случится. А сейчас рад возвращению в клуб.

- Решение «Трактора» расторгнуть с тобой контракт связано с твоим несогласием отказаться от белорусского гражданства. Но ведь ты действительно хороший защитник, недаром постоянно входишь в лидеры статистики КХЛ по силовым приемам и блокированным броскам. По-моему, ты бы мог легко занять и место легионера. Не считаешь, что к белорусам предвзятое отношение?

– Это вопрос к руководству российских клубов, которые принимают подобные решения. Что касается меня, я считаю, что могу играть в этой Лиге как легионер.

- У тебя были другие варианты продолжения карьеры?

– Честно сказать, в КХЛ вариантов было немного, учитывая статус легионера. Единственное, можно было выбрать Европу. Но там надо было ждать, а я – за определенность. Поэтому принял приглашение «Динамо».

- Вместе с тем, в «Динамо» еще не завершена комплектация состава, только недавно сформировался тренерский штаб, был назначен главный тренер…

– Понятно, что подсознательно тебе хочется большей ясности, а когда в составе всего 20 игроков и нет тренерского штаба, в то время, как уже надо начинать сборы, то возникают сомнения. Но скоро будут подписания, появятся легионеры, и все будет хорошо. А опасения у нас бывают перед каждым сезоном, – сказал Денисов.

Напомним, Владимир Денисов отказался от предложения принять российское спортивное гражданство. В то же время капитан сборной Беларуси Андрей Стась принял его ради карьеры в «Авангарде».

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов прокомментировал переход в новую команду.

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