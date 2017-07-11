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Мацей Бартошек: «Контракта с брестским «Динамо» нет. Звоните через неделю»

12.07.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Корреспондент Football.by дозвонился до польского тренера Мацея Бартошека, которого сватают в брестское «Динамо».

«Развернутого комментария получить не удалось. На сегодняшний день, по словам Бартошека контракта с брестским «Динамо» у него нет, а на все сопутствующие этой теме вопросы он готов ответить, примерно, через неделю, когда, по его мнению, наступит какая-то конкретика», – говорится в материале источника.

 
 
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Корреспондент Football.by дозвонился до польского тренера Мацея Бартошека, которого сватают в брестское «Динамо».

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