Мацей Бартошек: «Контракта с брестским «Динамо» нет. Звоните через неделю»

Корреспондент Football.by дозвонился до польского тренера Мацея Бартошека, которого сватают в брестское .

«Развернутого комментария получить не удалось. На сегодняшний день, по словам Бартошека контракта с брестским «Динамо» у него нет, а на все сопутствующие этой теме вопросы он готов ответить, примерно, через неделю, когда, по его мнению, наступит какая-то конкретика», – говорится в материале источника.