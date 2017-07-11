МИНСК, 12 июл — Sputnik. Белорусский защитник Владимир Денисов провел первую тренировку после возвращения в хоккейный клуб "Динамо-Минск", сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".



© Sputnik Максим Богодвид Защитник Владимир Денисов возвращается в ХК "Динамо-Минск"

Накануне стало известно, что руководство клуба достигло договоренности о подписании одностороннего контракта с 33-летним игроком, который выступал за "бело-синих" с 2009 по 2013 годы. Последним клубом Денисова был челябинский "Трактор".

"У меня давно была мысль, что рано или поздно я еще сыграю за "Динамо-Минск". Просто я не знал, когда это случится. А сейчас рад возвращению в клуб", — рассказал Денисов после первой тренировки на "Минск-Арене". Слова защитника приводит пресс-служба "бело-синих".

Хоккеист отметил, что уже успел познакомиться с главным тренером Горди Дуайером и "перекинуться парой слов" с ним. "Понятно, что у каждого тренера свое видение, свои подходы, но уверен, что мы найдем общий язык", — добавил он.

Денисов подчеркнул, что на первых тренировках всегда делается акцент на катание. "Всегда тяжело вкатываться в сезон. Летняя рутинная работа мало кому нравится, но все понимают, что это необходимо. Пока катание, катание, катание — на это делаем акцент. Ничего, вкатимся — это рабочий процесс", — пояснил он.

Минчане стартуют в новом десятом сезоне КХЛ 23 августа домашним матчем против финского "Йокерита" . До этого "зубры" примут участие в двух предсезонных турнирах — "Кубке Минска" и Кубке Латвийских железных дорог.