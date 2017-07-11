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SportMediaset: «Милан» согласовал контракт с Бонуччи и ждет ответа «Ювентуса»
12.07.2017 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Милане».
Как утверждает Sport Mediaset, футболист согласовал с миланцами контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.
«Милан» также направил письменное предложение о трансфере Бонуччи «Ювентусу»: «россонери» предложили «Юве» защитников Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо, а также денежную компенсацию.
По данным источника, «Ювентус» взял 3 дня на изучение ситуации.
Несмотря на то, что туринцев привлекает возможность получить Романьоли как одного из самых перспективных итальянских защитников, они, скорее всего, отклонят это предложение.
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Милане».
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