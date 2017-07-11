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"Шелковый путь": пятый этап все три МАЗа завершили в первой десятке
12.07.2017 16:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Пятый этап ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков выиграл экипаж КамАЗа под управлением Дмитрия Сотникова, свидетельствуют данные официального сайта гонки.
Сотников преодолел дистанцию этапа за четыре часа, 32 минуты и 17 секунд. Второе и третье места — также за экипажами "КАМАЗ-МАСТЕР" — Антона Шибалова и Эдуарда Николаева.
Вслед за тройкой лучших финишировал МАЗ Сергея Вязовича. Экипажи Алексея Вишневского и Александра Василевского завершили этап на шестой и седьмой позициях соответственно.
Итоговый зачет грузовиков после пяти этапов возглавляет экипаж Сотникова. Вторая строчка — за Шибаловым — КамАЗовцы потеснили чеха Мартина Коломы на пьедестале, переместив его на третью позицию. Из белорусов ближе всех к лидерам Василевский — он занимает седьмую строчку, на девятом месте экипаж Вязовича, на 11-м — Вишневского.
Зачет внедорожников возглавляет француз Себастьян Леб из команды Peugeot, его соотечественник Сириль Депре — не втором месте, на третьем — американец Брайс Мензис на Mini.
Шестой этап ралли-рейда пройдет между городами Семей и Урджар. Длина спецучастка составит 387,86 километра. Организаторы гонки отмечают, что этот этап во многом проверит навыки штурманов, так как экипаже на СУ ждут "коварные ловушки".
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Пятый этап ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков выиграл экипаж КамАЗа под управлением Дмитрия Сотникова, свидетельствуют данные...
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