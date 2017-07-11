МИНСК, 12 июл — Sputnik. Пятый этап ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков выиграл экипаж КамАЗа под управлением Дмитрия Сотникова, свидетельствуют данные официального сайта гонки.

Сотников преодолел дистанцию этапа за четыре часа, 32 минуты и 17 секунд. Второе и третье места — также за экипажами "КАМАЗ-МАСТЕР" — Антона Шибалова и Эдуарда Николаева.

Вслед за тройкой лучших финишировал МАЗ Сергея Вязовича. Экипажи Алексея Вишневского и Александра Василевского завершили этап на шестой и седьмой позициях соответственно.

Итоговый зачет грузовиков после пяти этапов возглавляет экипаж Сотникова. Вторая строчка — за Шибаловым — КамАЗовцы потеснили чеха Мартина Коломы на пьедестале, переместив его на третью позицию. Из белорусов ближе всех к лидерам Василевский — он занимает седьмую строчку, на девятом месте экипаж Вязовича, на 11-м — Вишневского.

Зачет внедорожников возглавляет француз Себастьян Леб из команды Peugeot, его соотечественник Сириль Депре — не втором месте, на третьем — американец Брайс Мензис на Mini.

Шестой этап ралли-рейда пройдет между городами Семей и Урджар. Длина спецучастка составит 387,86 километра. Организаторы гонки отмечают, что этот этап во многом проверит навыки штурманов, так как экипаже на СУ ждут "коварные ловушки".