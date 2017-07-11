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Сезон КХЛ минское «Динамо» начнет домашними матчами с «Йокеритом», «Витязем» и ЦСКА
12.07.2017 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, минское «Динамо» первую игру в новом сезоне КХЛ проведет на «Минск-Арене» 23 августа.
Минчане проведут три домашних матча подряд:
23 августа: «Динамо» Мн – «Йокерит»
25 августа: «Динамо» Мн – «Витязь»
27 августа: «Динамо» Мн – ЦСКА
Далее у минчан выездная серия:
30 августа: «Слован» – «Динамо» Мн
2 сентября: «Спартак» – «Динамо» Мн
4 сентября: «Северсталь» – «Динамо» Мн
6 сентября: «Сочи» – «Динамо» Минск
8 сентября: «Торпедо» – «Динамо» Мн
Полный календарь КХЛ доступен
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Как сообщалось ранее, минское «Динамо» первую игру в новом сезоне КХЛ проведет на «Минск-Арене» 23 августа.
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