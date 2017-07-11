ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сезон КХЛ минское «Динамо» начнет домашними матчами с «Йокеритом», «Витязем» и ЦСКА

12.07.2017 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщалось ранее, минское «Динамо» первую игру в новом сезоне КХЛ проведет на «Минск-Арене» 23 августа.

Минчане проведут три домашних матча подряд:

23 августа: «Динамо» Мн – «Йокерит»

25 августа: «Динамо» Мн – «Витязь»

27 августа: «Динамо» Мн – ЦСКА

Далее у минчан выездная серия:

30 августа: «Слован» – «Динамо» Мн

2 сентября: «Спартак» – «Динамо» Мн

4 сентября: «Северсталь» – «Динамо» Мн

6 сентября: «Сочи» – «Динамо» Минск

8 сентября: «Торпедо» – «Динамо» Мн

Полный календарь КХЛ доступен здесь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, минское «Динамо» первую игру в новом сезоне КХЛ проведет на «Минск-Арене» 23 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
SportMediaset: «Милан» согласовал контракт с Бонуччи и ждет ответа «Ювентуса»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика