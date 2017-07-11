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Шуневич поставил задачу "Динамо" выйти в плей-офф КХЛ

12.07.2017 17:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должны выйти в плей-офф турнира, заявил председатель Наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорь Шуневич.

Шуневич поставил задачу "Динамо" выйти в плей-офф КХЛ
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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В среду Шуневич провел встречу с тренерским штабом минчан под руководством Горди Дуайера. Глава Наблюдательного совета обсудил со специалистами ход предсезонной подготовки, а также поставил задачи на десятый сезон КХЛ.

"Мы не можем опустить планку ниже той, которую нам удалось взять в прошлом сезоне. Это значит, что задачей-минимум для «Динамо» станет выход в плей-офф", — заявил Шуневич.

Напомним, в прошлом сезоне "зубры" вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступило ярославскому "Локомотиву". Кроме того, минчане набрали рекордное количество очков — 105.

"Этого от нас ждут все болельщики, и мы обязаны их не подвести. Команда должна не просто давать результат, но показывать такую игру, которая бы нравилась людям, притягивала бы их на арену как магнит", — продолжил Шуневич.

Он отметил, что хочет видеть стабильность в игре "Динамо". "Считаю, что, несмотря на все проблемы, которые сопутствовали этому межсезонью, у нас получится создать достойную команду", — сказал Шуневич.

Новый сезон КХЛ стартует 21 августа. "Бело-синие" проведут первый поединок 23 августа на "Минск-Арене" против финского "Йокерита".

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Наблюдательного совета выразил надежду, что в новом сезоне "у нас получится создать достойную команду".

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