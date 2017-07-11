Игорь Шуневич: «Узнали, что Вудкрофт за нашей спиной ведет переговоры с другим клубом. Этот поступок поставил нас в состояние цейтнота»

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич раскрыл подробности разрыва контракта с бывшим главным тренером клуба Крэйгом Вудкрофтом.

– Волновало болельщиков, кто возглавит клуб после ухода Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера. Вы довольны тем, что удалось договориться о сотрудничестве с Горди Дуайером?

Мы не планировали разрывать контракт с Вудкрофтом, рассчитывали, что он доработает оставшиеся два года, выполнит свою программу, о которой он так много говорил. Однако вскоре узнали, что Крэйг ведет переговоры за нашей спиной со швейцарским клубом. Безусловно, этот поступок Вудкрофта поставил нас в состояние цейтнота. В кратчайшее время предстояло найти нового тренера, новый тренерский штаб и сформировать обновленную команду. Мы справились, этот процесс уже почти завершен.

Горди Дуайер – это серьезный, квалифицированный специалист. Возможно, «Медвешчак» под его руководством не хватал турнирных звезд, но таковы были реалии загребского клуба, и не тренер их определял. Однако даже в самых сложных условиях эта команда оставалась кусачим, неприятным оппонентом для любого соперника в КХЛ. Это очень ценное качество. Кроме того, обратите внимание на умение Дуайера работать на развитие игроков: многие из тех, кто тренировался под его началом, пополнили сильнейшие клубы Лиги. Думаю, для молодых белорусов, которых у нас в составе немало, возможность сотрудничества с таким специалистом – отличный шанс.

Я бы также обратил внимание на то, что в тренерском штабе у нас собраны перспективные белорусские тренеры – Константин Кольцов, Сергей Стась, Геннадий Лянго. Скоро объявим и имя нового тренера по вратарям. Уверен, что они внесут свою лепту и сами многому научатся в предстоящем сезоне, – сказал Шуневич.

Напомним, прежний тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт».

Крэйг Вудкрофт: «Уважаю решение руководства минского «Динамо», но логики в нем не улавливаю»