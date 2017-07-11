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 «Беларусь 5» покажет оба первых игры квалификации Лиги Европы с участием брестского и минского «Динамо»

12.07.2017 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководством «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе первых матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с участием минского и брестского «Динамо».

Об этом сообщил директор телеканала Павел Булацкий.

«13 июля в 18:55 на канале стартует прямая трансляция из Македонии, где местный клуб «Работнички» примет минское «Динамо».

Сразу вслед за этой игрой белорусские болельщики смогут увидеть выездное противостояние брестского «Динамо» с австрийским «Альтахом». В настоящее время ведутся переговоры относительно показа ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА «Алашкерт» (Армения) – БАТЭ (Беларусь), который состоится 18 июля», – отметил Булацкий.

 
 
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Руководством «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе первых матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с участием минского и брестского...

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