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«Беларусь 5» покажет оба первых игры квалификации Лиги Европы с участием брестского и минского «Динамо»
12.07.2017 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководством «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе первых матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с участием минского и брестского «Динамо».
Об этом сообщил директор телеканала Павел Булацкий.
«13 июля в 18:55 на канале стартует прямая трансляция из Македонии, где местный клуб «Работнички» примет минское «Динамо».
Сразу вслед за этой игрой белорусские болельщики смогут увидеть выездное противостояние брестского «Динамо» с австрийским «Альтахом». В настоящее время ведутся переговоры относительно показа ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА «Алашкерт» (Армения) – БАТЭ (Беларусь), который состоится 18 июля», – отметил Булацкий.
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«Беларусь 5» покажет оба первых игры квалификации Лиги Европы с участием брестского и минского «Динамо»
Руководством «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе первых матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с участием минского и брестского...
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