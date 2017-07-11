Экстралига. Слыш перешел в «Металлург»

Нападающий Максим Слыш (1979; 178cm, 82kg) подписал контракт с «Металлургом». Опытнейший игрок атаки уже приступил к тренировкам в составе «стальных волков».

Наибольшее количество достижений форварда связано с командой «Юность-Минск», с которой Максим Слыш стал четырехкратным чемпионом страны и победителем Континентального Кубка 2011 года. Еще одно «золото» хоккеист завоевал в составе столичного «Керамина».

Нападающий выступал в командах: «Юность» (Минск), «Динамо» (Минск), ХК «Минск», «Brest» (Франция), «Керамин» (Минск), «Кристалл» (Саратов, Россия), «Спутник» (Нижний Тагил, Россия), ХК «Кременчук» (Кременчуг, Украина).

Спортивные достижения: чемпион Беларуси (2004, 2008-2011), серебряный призер чемпионата Беларуси (1999, 2000, 2007, 2014, 2015), лучший ассистент экстралиги (2011), лучший ассистент УХЛ (2017), серебряный призер УХЛ (2017), чемпион Континентального Кубка (2011). Участник МЧМ-1997, -1998, -1999.

Минувший сезон нападающий провел в украинском «Кременчуке», с которым стал победителем регулярного чемпионата и обладателем серебряных медалей. Его команда лишь в шестом мачте финальной серии уступила «золото» донецкому «Донбассу». Отметим, что в украинской команде Максим выходил на лед с капитанской нашивкой на груди. В 39 матчах регулярного чемпионата Слыш набрал 51 (12+39) результативный балл, став вторым бомбардиром команды и третьим в списке всех участников чемпионата. 39 голевых передач нападающего и вовсе сделали его лучшим «распасовщиком» Украинской хоккейной лиги сезона-2016/17. В плей-офф форвард провел 10 встреч и отметился 9 (5+4) очками.