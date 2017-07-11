Игорь Шуневич: «В прошлом сезоне мы вышли за пределы бюджета. Во многом это связано с решениями прежнего штаба о расставании с теми или иными игроками»

Глава Наблюдательного минского «Динамо» Игорь Шуневич рассказал о причинах, по которым клуб в прошлом сезоне вышел за пределы намеченного бюджета.

– Циркулировали слухи о финансовых проблемах клуба. Насколько это влияет на текущую деятельность «Динамо-Минск»?

– Прошлый сезон был не только успешным в спортивном смысле, но и финансово затратным. Не скрою, мы вышли за пределы намеченного бюджета. Во многом это связано с решениями прежнего тренерского штаба о расставании с теми или иными игроками, а также с незапланированными подписаниями хоккеистов во время сезона, которые были сделаны, в том числе, в интересах национальной сборной с подачи Федерации хоккея. Впрочем, это уже история.

«Динамо» преодолело кризис, долги частично погашены, частично будут погашены в ближайшее время. Тут мы проблем не видим. Что касается режима экономии, то ничего чрезвычайного в нем нет. Мы прекрасно осознаем экономические реалии, и было бы неправильно в этой ситуации разбрасываться деньгами.

Скромное финансирование не помешает нам в достижении турнирных целей. В конце концов, наш клуб никогда не мог похвастать большим бюджетом на фоне других клубов КХЛ, деньги никогда не были козырем «Динамо». Понятно, что уход Бена Скривенса, Мэтта Эллисона, Сергея Костицына, Андрея Стася и других не в последнюю очередь связан с финансовым фактором. Мы просто не можем предложить им сопоставимые условия. Но такова жизнь. Уверен, что мы найдем игроков, которые заставят болельщиков забыть о прежних кумирах, – сказал Шуневич.