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БАТЭ – «Алашкерт». Драгун и Кендыш сыграют с первых минут

12.07.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы БАТЭ и «Алашкерта» на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Жавнерчик, Милунович, Поляков, Иванич, Драгун, Риос, Стасевич, Кендыш, Сигневич, Гордейчук.

Запасные: Веремко, Гайдучик, Яблонский, Березкин, Рушевич, Туоминен, М.Володько.

Алашкерт: Бегларян, Ховбоша, Восканян, Стойкович, Манасян, Дагбашян, Веранян, Яблан, Артак Едигарян, Артур Едигарян.

Запасные: Каспаров, Зелькович, Аракелян, Бадоян, Пелтьер, Ненадович, Минасян.

Начало матча в 20.30.

 
 
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Стали известны составы БАТЭ и «Алашкерта» на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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