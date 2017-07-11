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Владимир Япринцев: «Алкоголь я употребляю редко. А вот курить – никогда. Считаю это откровенной глупостью»

12.07.2017 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский бизнесмен и спортсмен Владимир Япринцев рассказал о своем отношении к алкоголю и курению.

«Стараюсь соблюдать православные посты. В остальном – никаких жестких норм, вроде того, что после шести я не ем. В любом случае я знаю, что при определенных обстоятельствах я могу быстро потерять вес. Силы воли у меня хватит.

Нельзя сказать, что я трезвенник. Тем более в хорошей компании. К примеру, если я в Грузии и друг говорит, что его дед делал это вино – как отказаться? Это неуважение! Конечно, я поднимаю бокал. Но, честно говоря, если я даже немного выпью, на следующий день чувствую себя плохо, некомфортно. Так что алкоголь я употребляю редко. А вот курить – никогда. Никогда в жизни не курил. Ну только если пацаном еще пробовал. Но это была игра, баловство. Никогда это меня не привлекало. Считаю курение откровенной глупостью. А уж когда люди начинают уже в приличном возрасте, лет в сорок курить, объясняя это какими-то трудностями… Это баловство и распущенность», – сказал Япринцев.

 
 
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Известный белорусский бизнесмен и спортсмен Владимир Япринцев рассказал о своем отношении к алкоголю и курению.

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