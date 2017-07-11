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Сазанков и Юрченко покинули «Днепр»
12.07.2017 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающие Александр Сазанков и Владимир Юрченко покинули «Днепр», сообщает официальный сайт клуба.
Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Александр Сазанков в общей сложности провел за могилевский «Днепр» 172 матча, в которых отметился 37 забитыми мячами.
Владимир Юрченко провел за «Днепр» 96 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами.
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Нападающие Александр Сазанков и Владимир Юрченко покинули «Днепр», сообщает официальный сайт клуба.
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