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Дуглас Коста перешел из «Баварии» в «Ювентус»
12.07.2017 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии».
Туринский клуб арендовал игрока на один сезон за 6 миллионов евро с возможностью последующего выкупа за 40 миллионов евро. Сумма бонусов может составить один миллион евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Германии Коста сыграл в 23 матчах, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.
Фото: официальный сайт
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«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии».
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