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Дуглас Коста перешел из «Баварии» в «Ювентус»

12.07.2017 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии».

Туринский клуб арендовал игрока на один сезон за 6 миллионов евро с возможностью последующего выкупа за 40 миллионов евро. Сумма бонусов может составить один миллион евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Коста сыграл в 23 матчах, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

Дуглас Коста перешел из «Баварии» в «Ювентус»

Фото: официальный сайт «Ювентуса»

 
 
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«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии».

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