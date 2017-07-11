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Джокович снялся с «Уимблдона»
12.07.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Трехкратный чемпион «Уимблдона» серб Новак Джокович не смог доиграть четвертьфинальный матч против Томаша Бердыха. При счете 6:7, 0:2 серб снялся из-за травмы локтя.
Джокович снялся с матча турнира «Большого шлема» впервые с Australian Open-2009.
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Трехкратный чемпион «Уимблдона» серб Новак Джокович не смог доиграть четвертьфинальный матч против Томаша Бердыха.
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