БАТЭ – «Алашкерт». Баранов и Новицкий комментируют матч на белорусском языке

Сегодня БАТЭ стартовал в Лиге чемпионов. Борисовчане играют на «Борисов-Арене» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Алашкерта».

Матч в прямом эфире показывает телеканал «Беларусь 5». В эфире работают Владимир Новицкий и Павел Баранов. Отметим, что оба комментатора ведут репортаж на белорусском языке.