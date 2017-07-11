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БАТЭ – «Алашкерт». Баранов и Новицкий комментируют матч на белорусском языке
12.07.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня БАТЭ стартовал в Лиге чемпионов. Борисовчане играют на «Борисов-Арене» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Алашкерта».
Матч в прямом эфире показывает телеканал «Беларусь 5». В эфире работают Владимир Новицкий и Павел Баранов. Отметим, что оба комментатора ведут репортаж на белорусском языке.
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Сегодня БАТЭ стартовал в Лиге чемпионов.
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