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БАТЭ – «Алашкерт». На матче присутствует 11192 зрителя
12.07.2017 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Алашкерт» присутствует 11192 зрителя.
Матч проходит на «Борисов-Арене», которая вмещает более 13 тысяч человек.
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На матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Алашкерт» присутствует 11192 зрителя.
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